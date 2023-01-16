Enflasyondan kaçan özel markalı ürünlere koştu

Yüksek enflasyon, tüm zincir marketlerde market markalı ürünlere ilgiyi artırdı. İndirim ve fiyat sabitleme kampanyasına giden sektörde fiyat artışlarında yavaşlama beklenirken, meyve ve sebzede düşüş beklentisi ise yaza kaldı.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye ile birlikte tüm dünyada yükselen enflasyon oranları tüketim alışkanlıklarını değiştirirken, private label olarak bilinen market markalı ürünlere olan talebin de tüm dünyada artışa geçtiği belirtildi. Hem dünyada hem Türkiye'de enflasyonun market markalı ürünlere olan talebi artırdığını kaydeden CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, burada yatırımların da hızlandığını belirtti. Carrefoursa cirosunun yüzde 15'inin private label ürünlerden geldiğini kaydeden Batum, farklı segmentlerde yapılacak yatırımlarla satışlardaki payı yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

YARISI HEP İNDİRİMDE

Bu yıl enflasyonda bir düşüş beklediklerini ve fiyat artışlarında da bir yavaşlamanın yaşanacağını kaydeden Batum, yeni yatırımlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında özellikle yaz döneminde sebze ve meyve fiyatlarında düşüşler beklediklerini aktardı. Bu ay bayiler dahil yüzde 50'ye varan fiyat indirimlerine gittiklerini hatırlatan Batum, sektörde başlayan ve kendilerinin de katıldıkları fiyat sabitleme ve indirim kampanyasına ilişkin şöyle konuştu:

“Biz yıl boyunca bu ve benzeri promosyonları yapıyoruz. Bizim raflarımızdaki ürünlerin aşağı yukarı yüzde 50'si neredeyse hep promosyonlu, indirimli. İndirim ve kampanyada tüm perakende sektöründe müşteri sayılarında bir artış oluyor önemli olan indirimin reel ve gerçek olması. Fiyatını indirdiğimiz ürünlere bazı tedarikçilerden zam geliyor bazılarına gelmiyor ancak bizim stoklarımız var. 13 depomuz, mağaza raflarında da stokumuz var. Tedarikçiden gelecek fiyat artışlarını bekletebilecek müşteriye yansıtmayacak kapasitedeyiz.”

Bayilik için her ay 1.500 talep

Globalde uygulanan ve Türkiye'de de devreye alınan bayilik modeli ile İzmir'de 200'üncü mağazayı açtıklarını aktaran Bulut Batum, 25 milyon TL'lik yatırım ile devreye alınan mağazanın aylık 50 milyon TL ciro getirmesini beklediklerini söyledi. “3 yılda bin mağaza diye yola çıkmıştık ve bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. 2024 hedefimiz 1000 bayi olmak. Her ay 1.500 bayi talebi değerlendiriyoruz. Geçen sene bu dönemlerde bu sayı 1000 civarındaydı” bilgilerini veren Batum, cironun yüzde 4-5'inin bayilere satılan tedarik ürünlerinden geldiğini aktardı.