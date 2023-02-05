‘Enflasyonla topyekün mücadele’ diye diye fiyatlar katlandı

2019 seçimleri öncesinde "Enflasyonla topyekün mücadele" sloganı ile başlatılan kampanya sırasında 5 Şubat tarihinde Mecidiyeköy Meydanına kurulan tanzim satış noktasında soğan 2, patates 2, patlıcan 4,5, biber 6 liraydı. O kampanya başka slogan ve açıklamalar ile günümüze kadar devam etti. SÖZCÜ muhabiri 4 yıl sonra aynı ay ve günde aynı meydana gitti.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, toplumun 7’den 70’e neredeyse tüm kesimlerini ‘ekonomist’ haline getirdi. Çünkü nüfusun önemli bir kısmı kuruş hesabı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Vatandaş bu durumdayken, iktidar sloganik söylemler ve geçiçi çözümlerle hayat pahalılığının üstesinden geleceklerini öne sürüyorlar. Bugünkü tablonun sorumlusu olarak da zaman zaman ‘dış güçler’ gösteriliyor.

“Vatandaşı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz”, “Enflasyonun belini kıracağız”, “Fiyatlardaki köpüğü, şişkinliği, müsilajı alacağız”, “Enflasyon düştü düşecek…” Bu söylemler AKP iktidarının özellikle de son dönemde sıkça tekrar ettiği söylemlerin başında geliyor.

Yıllardır benzeri söylemlerle halkın karşısına çıkan AKP sözcüleri son olarak 2019'da “Enflasyonla Topyekün Mücadele” sloganıyla bir kampanya başlatmış, bazı TV ve gazeteler aracılığıyla yürütülen kampanya çerçevesinde büyük kentlerin en işlek meydanlarına tanzim satış noktaları kurulmuştu.

Aynı tarihlerde Türkiye genelinde bazı patates ve soğan depolarına baskınlar düzenlenmiş, yine bazı depo sahipleri, pazarcılar “terörist” suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. 4 yıl önce o tanzim satış noktalarından biri de Mecidiyeköy'e kurulmuş, yine bir Şubat gününde SÖZCÜ muhabiri tarafından kuyruk ve etiketler görüntülenmişti.

Benzeri tanzim satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşurken iktidar bunun “yokluk” değil, “varlık” kuyruğu olduğunu söylemişti.

Aylarca, yıllarca benzeri yöntemlerle, söylemlerle devam eden enflasyonla mücadeleye rağmen fiyatlar katlanarak artıyor.

O günlerde tanzim satış noktasında soğanın kilosu 2 TL, patatesin kilosu 2 TL, patlıcanın kilosu 4.5 TL ve biberin kilosu 6 TL’den satılıyordu. Şu an ise aynı semtte markette Şubat’ın ilk haftası itibariyle patlıcanın kilosu 35 TL, patatesin kilosu 9 TL, soğanın kilosu 15 TL, biberin kilosu da 32 TL. Hatta arpacık soğanının kilosu 39 TL.

Aynı meydana en yakın Gülbağ pazarında ise güncel fiyatlar şu şekilde; patlıcanın kilosu 25 TL, patatesin kilosu 15 TL, soğanın kilosu 15 TL, biberin kilosu 36 TL.

Bu süreçte fiyatlar katlanırken, enflasyondaki artış da durdurulamadı. TÜİK’e göre tüketici fiyatları 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.06, yıllık yüzde 17.16 artış gerçekleşmişti.

“Enflasyon ile topyekün mücadele” diye diye geçen 4 yılın ardından, 2023 Ocak ayında, TÜİK’e göre tüketici fiyatları aylık yüzde 6.65, yıllık yüzde 57.68 arttı. ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 9.26, yıllık enflasyonu yüzde 121.62 açıkladı.

Peki iktidar yıllardır dillendirdiği enfalasyonla topyekün mücadelede başarılı mı? Bu soruyu aynı meydanda; Mecidiyeköy'de, 2019'da tanzim satış noktasının kurulduğu yerde halka sorduk. İşte aldığımız yanıtlar:

“BAŞARISIZLIĞIN DİBİ”

Cahit Sayın: “Başarılı olup olmadığı fiiliyattan belli değil mi? Pazara markete çıkın, patatesin ve soğanın nereden nereye geldiği belli, her şeyin nereden nereye geldiği belli zaten. Neyin başarısı? Başarı diye bir şey söz konusu değil, başarısızlığın dibi bu. ‘Allah razı olsun’ diyecek halimiz yok. Vatandaş olarak bundan daha kötü bir duruma nasıl getirilebilirdik onu merak ediyorum, bir türlü cevap bulamıyorum. Beceriksizlik, liyakatsizlik ne derseniz deyin. Keşke o günkü fiyatlar kalsaydı, memurun, emeklinin aldığı ücretlere zam yapılmasaydı. Ne maaşa zam gelseydi ne de kullandığımız ürünlere.”

“KİLODAN TANEYE DÜŞTÜK”

Beytullah Yıldız: “Başarılı değiller. Yüzde yüz zam mı olur? Zama zam, her şeye zam… Olmaz böyle. Ülkemiz büyüsün, gelişsin diğer ülkeler bizim gücümüzü bilsin ama burada garibanlar ezilmesin. Şu an eziliyor, ben giderken marketlerin önünden 1-2 tane portakal mandalina alıp, öyle yiyerek gidiyorum. İnsanlar ‘5 kilo ondan’, ‘5 kilo bundan’ diyeceğine, ‘2 tane şundan’, ‘3 tane bundan’ diyorlar. Kilodan taneye düştü.”

“BAŞARI OLSA ENFLASYON YÜKSELMEZDİ”

Batuhan Aydın: “Ben hiçbir başarısını görmüyorum. Ne kadar konuşsalar da, ne kadar bilmezlikten gelseler de bir başarı yok. Başarı olsa zaten enflasyon bu kadar yükselmezdi. Laf atıyorsan icraat yapacaksın ama sadece laf var bizimkilerde. Seçimlerde gençlerin oy kullanma oranı yüksek olacak, inşallah düzelecek.”

“ÜRÜN VAR PARA YOK”

Gürbüz Ünal: “Hayır başarılı değiller, göz önünde. Enflasyon düşük olsa zaten fiyatlar bu kadar yüksek olmaz. Ben emekliyim, emekli maaşım ancak elektrik, su, telefon ve aidata yetiyor. Bunun ilerisinde bir enflasyon olmaz artık. Zaten pazara gidemiyoruz, eskiden 2 kilo patates alıyorduk şimdi 1 kilo patates alıyoruz. Türkiye’de ekonomi tabana vurdu. Daha önce o yokluğu yaşadık, keşke o yokluk olsaydı… Sıraya giriyorduk ama cebimizde para vardı. İstediğimiz her şeyi alabiliyorduk. Şu an ürün var para yok.”

“OLAN GARİBANA OLUYOR”

Yalçın Uğur: “Başarılı değiller. Olan garibana, çiftçiye, asgari ücretlilere oluyor.”

Seyit Bey: “Mustafa Kemel Paşa güzel bir vatan bıraktı ama kimisi geldi dinimizi kullandı kimisi geldi vatanımızı kullandı. Her şeyi pahalı yapabilirler ama vatanımız ucuz değil. Türk milletini harcamak istiyorlar ama harcanmaz bu millet.”

“BAŞARILI DEĞİLLER BU TARTIŞMADAN UZAK BİR KONU”

Elif Hanım: “Kesinlikle başarılı değiller, bu tartışmadan uzak bir konu. İster iktidar yanlısı olun, ister tam tersi görüşte olun hatta apolitik olun hiç fark etmez, başarılı değiller. Başarılı olsalardı sonuç bu olmazdı. Tanzim satışın da tamamen bir kurgu olduğunu düşünüyorum, zaten hep seçim öncesi yapılıyor böyle şeyler. Neden biz normal zamanda bir şey görmüyoruz bilmiyorum. 20 senedir aynı insanlar tarafından yönetiliyoruz. 20 senede biz bir noktadan bir noktaya gelemediysek veya geldiğimiz nokta çok daha kötü bir nokta ise bu tartışılır. Annem ve babam memur ben gerçekten lüks içinde büyümüşüm, şimdi bunu anlıyorum.”

“BAŞARILI OLDUKLARI SÖYLENEMEZ”

Mustafa Ar: “Ben pandemiden beri bunları her gece dinliyorum, sabahlara kadar konuşuyorlar ama başarılı oldukları söylenemez. Lafta kalıyor. Asgari ücrete göstermelik zam veriyorlar. Asgari ücrete zam haberini duyduğumuz an daha maaşı almamıza 45 gün varken ürünlere zam yapmaya başlıyorlar. Biz zamı görmeden zam eriyor gidiyor. Çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Onlara sorarsan ‘Dünya geneli böyle’ diyorlar ama ne derece doğru? Bu önlemi alınamaz bir şey değil.”