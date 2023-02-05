Enflasyonu değil vatandaşı bitiriyorlar

Dikbayır Ailesi her ay olduğu gibi yine markete gitti, Aralık 2022’de 1.820 TL tutan alışveriş 1.964 liraya çıktı. Ümit Dikbayır, “Buyurun netice ortada” yoru-munu yaptı.

Deniz AYHAN

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Aralıksız olarak 49 aydır artan enflasyon, ocak ayında yüzde 6.65'lik oran ile son 9 ayın en yüksek aylık artışına imza atarak yıla yine bir zirve ile başladı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır eşi Nigar Dikbayır ile milletin enflasyonunu yerinde ölçtü.

28 Aralık 2022'de markete ve pazara giderek 4 kişilik bir ailenin bir haftalık alışverişini yapan Dikbayır ailesi 26 Ocak 2023'te de aynı ürünleri aynı esnaftan satın aldı. Bir önceki alışverişte bin 820 TL ödeyen Dikbayır ailesi, aynı alışverişi 26 Ocak 2023'te bin 964 TL'ye yaptı.

ALIŞVERİŞ YİNE ZAMLI

TÜİK ocak ayı enflasyonunu yüzde 6.65 olarak açıklarken, Dikbayır'ın market ve pazarda ölçtüğü milletin enflasyonu yüzde 7.8 çıktı. Makarna, yumurta, yoğurt, peynir, süt, yağ, ekmek, pirinç, bulgur, nohut, çay, tavuk eti, bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi zaruri ihtiyaçlarını kapsayan 28 Aralık 2022 market alışverişi 1.820 TL 95 kuruş tutarken, aynı ürünleri, aynı oranlarda aldığı 26 Ocak 2023 market alışverişi ise 1.964 TL 31 kuruş oldu.

NETİCE ORTADA

Dikbayır bazı ürünlerin gramajlarının düşürüldüğünü ve buna rağmen ürünlere zam yapıldığını belirterek, “Kabinenin ışıltılı kişiliği Nebati Bakan'a göre enflasyonun kolu, bacağı kırılsa da TÜİK ocak ayı enflasyonunu yüzde 6.65 olarak açıkladı. Ancak bizim, milletimizin temel ihtiyaçlarının fiyatlarına göre açıkladığımız milletin enflasyonu yüzde 7.8 çıktı. Buyurun, netice ortada. ‘Enflasyonu bitireceğiz' diyorlar, aslında vatandaşı bitiriyorlar. Artık ne olur farkına varsınlar” diye konuştu.

Domates ve peynir fiyatlarına büyük zam

Temel ihtiyaçları karşılamak üzere alışverişe çıkan Ümit Dikbayır ve eşinin alışveriş listesinin büyük bir kısmında zamlar dikkat çekiyor. Aralıkta 1 kg domatesi 19.81 satın alan Dikbayır ailesi ocakta domates için 39.07 TL ödedi. Listede peynir fiyatı 54.70 TL'den 79.90 TL'ye 2 adet ekmeğin fiyatı ise 8 TL'den 10 TL'ye yükseldi.