Engellilere yoksulluk engeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 569 bin kişi evde bakım yardımına muhtaç halde.

Deniz AYHAN

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıma muhtaç engellilere verdiği Evde Bakım Hizmeti'nden faydalanan hane sayısı 2023 yılında zirve yaptı. 2011 yılında 352 bin 859 haneye evde bakım yardımı yapılırken; 2023'ün Mayıs ayında 569 bin haneye çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıkladığı veriler, engellilerin ve ailelerinin yoksulluğunu ortaya koydu. Mayıs ayında 569 bin kişi, evde bakım yardımına muhtaç hale geldi. 2022 Aralık ayında 560 bin 693 kişi evde bakım yardımından yararlanıyordu. Evde bakım yardımı alabilmek için engelli bireylerin hastalığını raporla belgelemesi ve hanedeki kişilerin ortalama aylık gelirinin de asgari ücretin 2/3'ünden (5 bin 670 TL) az olması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine verilen 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıkarıldığını belirterek, “Bu vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon TL'yi Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 569 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor” dedi.

Hane sayısı 20 kat arttı

2007 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklen yararlanıyor. Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan kişi sayısı 2007 yılında 28.583 iken bu sayı yaklaşık 20 kat artarak 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 569 bine ulaştı. 2007'den bu yana toplam ödenen tutar ise 67 milyara ulaştı. Evde Bakım Yardımı alanların çoğunluğunu 60 yaş üstü engelli kadınların oluşturuyor.