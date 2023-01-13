EPDK 40 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre elektrik, petrol, şarj ağı, ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteren 40 şirkete lisans verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 40 şirkete lisans verildi. EPDK’nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 17 şirkete tedarik lisansı, 6 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin üretim lisansı ise uzatıldı.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 12 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 1 şirkete dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin ise ihrakiye teslimi lisansı süresi uzatıldı.
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında da 1 şirket LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi,1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı uzatıldı, 4 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi. (AA)