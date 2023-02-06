Abone Ol

EPDK Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
EPDK Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde akaryakıt teminine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, “Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır” ifadelerini kullandı. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam