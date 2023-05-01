EPDK Başkanı Yılmaz’dan ücretsiz doğalgaz açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, bir aylık ücretsiz doğalgaz uygulaması hakkında açıklama yaptı. Buna göre, tahsi̇l edi̇len faturalar iade edilecek ve uygulamadan ön ödemeli sayaç kullanıcıları da faydalanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zonguldak Filyos’ta Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız” demiş ve 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedelinin 1 yıl boyunca faturalardan düşürüleceğini duyurmuştu.

Doğalgaz kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmayacak.

TAHSİL EDİLEN FATURALAR İPTAL EDİLECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) bir aylık ücretsiz doğalgaz uygulaması hakkında açıklama yaptı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bedava doğalgaz ve akabi̇nde yapılacak i̇ndi̇ri̇m i̇le i̇lgi̇li̇ vatandaşlarımızın herhangi̇ bi̇r tereddüdü olmasın. Usul ve esasları beli̇rledi̇k. Dağıtım şi̇rketleri̇ i̇le görüştük, gerekli̇ yazıyı gönderdi̇k. Kesi̇nli̇kle hi̇çbi̇r tüketi̇ci̇mi̇zi̇n hakki zayi̇ olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek” dedi.

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ KULLANICILARI

Ön ödemeli sayaç kullanıcılarının da uygulamadan faydalanacağını ifade eden Yılmaz, “Ön ödemeli̇ sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bi̇r aylık tüketi̇m tespi̇t edi̇lecek ve sonraki ay o mi̇ktar doğalgaz kartına ücretsi̇z yüklenecek” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi

İlginizi Çekebilir Doğalgaz müjdesi zamların yanına yaklaşamadı