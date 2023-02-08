EPDK: Deprem bölgesine 15,3 milyon litre akaryakıt teslim edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), deprem bölgesine 787 tanker ile yaklaşık 23,6 milyon litre akaryakıt gönderildiğini, bunun 15,3 milyon litresinin teslim edildiğini, kalan kısmın büyük çoğunluğunun da gün içinde teslim edileceğini duyurdu.

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EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada; 10 ili etkileyen deprem sonrası bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması için bütün sektör temsilcilerinin azami gayret gösterdiği bildirildi. Açıklamada, “Hatırlanacağı üzere depremin yaşandığı ilk andan itibaren kurumumuz akaryakıt temininde herhangi bir sorun ya da zaman kaybı yaşanmaması için gerekli adımları atmış ve mevzuata yönelik bütün kısıtları kaldırmıştır. Deprem öncesinde 10 ilimizde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken depremin ardından bu rakam yüzde 100’ün üzerinde artarak yaklaşık 13 milyon litreye ulaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İklim koşulları ve depremin şiddetinden etkilenen bazı yolların durumu sebebi ile kimi noktalara ikmal güçlüğü yaşanmakla birlikte akaryakıt taşıyan tankerlerin büyük çoğunluğunun hedefine ulaşmayı başardığı belirtilerek, “Ulaşamayanlar ise yolların açılması ile hızla ikmal işlemini tamamlamaktadır. Bu süreçte bölgeye gönderilen 787 tankerin yaklaşık tonajı 23,6 milyon litre olup, buna göre bölgeye teslim edilen akaryakıt miktarı 15,3 milyon litre seviyesindedir. Kalan kısmın büyük çoğunluğu da gün içinde teslim edilecektir. Bütün vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki hiçbir stok sorunu söz konusu değildir. Zira Mersindeki Ataş Depolama Tesisleri, Hatay’daki Depolama Tesisleri, Tüpraş Batman ve Kırıkkale Rafinerileri, Diyarbakır Depolama Tesisleri 7 gün 24 saat hizmet vermekte ve bayilerimize tam kapasite ile akaryakıt ikmali yapabilmektedir” denildi. (DHA)