Epstein’ın JPMorgan bağlantısında yeni deliller ortaya çıktı

Fuhuş ve çocuk istismarı gibi suçlarla yargılanan ve hapishanede ölü bulunan Jeffery Epstein'ın ABD bankacılık devi JPMorgan'la olan bağlantısına dair yeni kanıtlar ortaya atıldı. Epstein'in Dubai Şeyhi, Bill Gates, Prens Andrew ve Sergey Brin gibi milyarderler için bankaya aracılık ettiği düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, sapık milyarder Jeffery Epstein’ın suçlarından habersiz olduğunu iddia etse de yeni mahkeme dosyalarına göre, banka suçlamalara rağmen Epstein’la ilişkisini devam ettirmiş.

JPMorgan, Epstein ile olan bağlantısının suçunu eski üst düzey yönetici, Özel Bankacılık Birimi Şefi Jes Staley’e yüklemeye çalışsa da yeni dosyalar bu iddiaya şüphe düşürüyor.

Geçen ay JPMorgan, Epstein’ın suçlarını kolaylaştırmaya yardım etmekle suçlanmış ve isimsiz bir Epstein kurbanı tarafından açılan bir hukuk davasını çözmek için 290 milyon dolar ödemişti. Ancak dün gece düşen bir dizi belgeye göre, federallerin bankaya yönelik suçlamaları bitmedi.

SAVCILIKTAN ŞOK İDDİALAR

ABD Virgin Adaları Başsavcılığı Bürosu’na göre Epstein’ın 2008’de reşit olmayan kişilerle fuhuş yapmakla suçlanmasının ardından banka sapık milyarderin harcama yapmasına izin vermeye devam etmiş.

Yeni dosyadaki iddialara göre JPMorgan, Epstein’ın bu amaçla oluşturulmuş hesaplar aracılığıyla kurbanlarına para göndermesine de olanak sağlamış. Ayrıca Staley’nin Epstein’ın kurbanlarından biriyle buluştuğu 2009 Londra gezisinde JPMorgan CEO’su Dimon’un da Staley ile birlikte olduğunu iddia ediliyor.

Öte yandan Federal savcılara göre, Staley’in Özel Banka biriminin başarısı büyük ölçüde Epstein ile olan ilişkisine bağlı. İddialara göre, Epstein kişisel ilişkileri sayesinde Bill Gates, Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, eski Hazine Bakanı Larry Summers, Dubai Şeyhi ve İngiltere Prensi Andrew gibi müşterileri JPMorgan’a getirdi.

Sergey Brin’in 4 milyar doları aşan yatırımlarıyla bankanın en büyük müşterilerinden biri olduğu düşünülüyor.

NE OLDU?

Jeffrey Epstein, cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.

Epstein, 2002'den 2005'e kadar Manhattan'daki malikanesinde ve Palm Beach'teki mülkünde, reşit olmayan kızlara fuhuş yaptırmak suçundan yargılanmayı bekliyordu.

DAVALAR NEDEN AÇILDI?

Birçok seks suçundan gözaltında tutulduğu hapishanede 2019'da ölen Jeffrey Epstein'in mağduru olan iki kadın, ABD'li milyarderin çalıştığı iki banka olan JP Morgan ve Deutsche Bank'a dava açmıştı.

Kadınlar bankaları ‘Epstein'ın, fuhuş ağını finans kurumlarının desteği olmadan yürütemeyeceğini' iddiasıyla suçlamıştı.

JPMorgan'a dava açan bir kadın, bankayı ‘seks ticareti yapan kişiye özel muamele sağlamakla suçlamıştı. Davacı bankanın özel muamelesi sayesinde suçun devam edebildiğini ve bankanın genç kadınların istismar edilmesine neden olduğunu iddia etmişti.

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