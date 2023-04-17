Erdoğan: Ekonomide sıkıntı varmış, yoo… Biz gayet yolumuza devam ediyoruz

İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabının açılış töreni bugün gerçekleştirildi. Erdoğan projenin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında ekonomide sorun olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) açılışı bugün yapıldı.

Ataşehir’de bulunan ve 2014 yılında inşaatına başlanılan projenin bankalar etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle bugün açıldı.

Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınacak olması ve kamu bankalarının taşınması gibi konular nedeniyle hakkında büyük tartışmalar yaşanan İFM’nin açılışında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuştu. Konuşmasında muhalefetin IMF ile pazarlık yaptığını ileri süren Erdoğan, ekonomide sorun olmadığını söyledi

‘VERGİ AVANTAJLARI SAĞLAYACAĞIZ’

Nebati, “2036 yılı itibarıyla, İFM'nin ülkemizin toplam finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat arttıracağını ve 15 yıl içerisinde Gayri Safı Yurt İçi Hasılaya yapacağı toplam katkının da yaklaşık 130 milyar dolar olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Nebati ayrıca, İFM’yi rekabetçi kılmak için çeşitli indirim, istisna ve vergi avantajlarının sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “İFM ile Türkiye yıllardır dışlandığı alanda artık ben de varım diyebilme iradesi ve cesareti göstermiştir. Türk ekonomisinin finans sektörünün lokomotifliğinde hızla büyütecek bu merkezin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ERDOĞAN: EKONOMİDE SORUN YOK

Konuşmasında muhalefetin IMF ile pazarlık yaptığını ileri süren Erdoğan, ekonomide sorun olmadığını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

“Yedili masanın etrafında olanlar var ya onlardan bir tanesi de Davos’tayız. Davos’ta Kahn IMF’in başında, onla görüşme yapıyoruz. Kendisine dedim ki, ikide bir adamları gönderiyorsunuz ve bunlar Türkiye’yi idare etmek adına konuşuyorlar, taksitlerinizi alıyor musunuz? Türkiye’yi idare etmek bana aittir.

23,5 milyar dolar IMF’ye borcumuz vardı. 2013’e kadar IMF’ye ödemeleri yaptık, bitirdik, daha sonra ne oldu. Şu anda CHP’nin sözcüsü zat ve bir de ortağı olan bir ara hazinin başında olan zat kapalı kapıların ardında otellerde oturup IMF adına pazarlık yaptılar. IMF’den destek almadan bu işi yürütemeyeceksiniz diye.

Ekonomide sıkıntı varmış, yoo… Biz gayet iyi yolumuza devam ediyoruz. MB’nin de Döviz rezervi 22,5 milyar dolardı. Başbakanlık dönemimde 135 milyar dolara çıkardık. 2013’te IMF ile ilişiği kestik, merkezin döviz rezervi arttı, şu anda da ihtiyacımız yok.

Ülke hazinesi tam takır olduğu için IMF’den alınan borçlarla memur emekli maaşlarının ödendiğini bu millet unutmaz. SHP, CHP dönemleriydi, millete çok çile çektirdiler çok. Geçmişte SSK’yı nasıl batırdığını, millet bunların ülkeyi nasıl soyup soğana çevirdiğini asla unutmaz. 90’lardaki popülist söylemlerin ülkeyi nasıl çöküşe götürdüğünü bu millet unutmaz.”

İFM’NİN ÖYKÜSÜ

Peki İstanbul Finans Merkezi projesi bugüne kadar neden tartışıldı?

Ümraniye'deki 300 bin metrekarelik araziyi adres olarak gösteren hükümet Ocak 2008'de İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini duyurdu. Strateji ve eylem planı Ekim 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İFM'nin, mimari tasarımı ve proje hazırlama süreci Emlak Konut GYO tarafından yürütüldü.

İFM için ilk yapım ihalesi ise aynı yılın kasım ayında düzenlenirken ilk kazma 2014 yılında vurulabildi. Kamu bankaları ile Merkez Bankası, BDDK ve SPK gibi kuruluşların taşınacağı yapıların ihaleleri ve inşaatında yaşanan gecikme nedeniyle 2016 olarak duyurulan projenin açılış tarihi önce 2018'e ardından 2020'ye son olarak da 2023'e ertelendi.

HESAP NEREDEYSE 1 MİLYAR DOLAR ŞAŞTI

Döviz bazlı bakıldığında 10 yıl önce 2 milyar 580 milyon dolara mal olması beklenen projenin bugünkü kurla 3 milyar 350 milyon dolara tamamlandığı görüldü. İnşaatta gecikme ve malzeme fiyatlarındaki yükselişin projenin maliyetini artırdığı belirtiliyor.

Borsa İstanbul ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınma projesi devam ederken İFM’nin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek. İstanbul Finans merkezi projesinde 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi bulunuyor.

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