Erdoğan: Ekonomideki sıkıntılar siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli kısmı iktisadi değil, siyasi oyunların hayata geçirilme ürünüydü. Seçim öncesi, ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimine bir kez daha şahit olduk" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, “Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli kısmı iktisadi değil, siyasi oyunların hayata geçirilme ürünüydü. Her mücadelenin elbette bir yükü oluyor. Seçim öncesi, ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimine bir kez daha şahit olduk” dedi.

Konuşmasında ekonomiye yönelik mesajlar veren Erdoğan makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçirdiklerini belirtti. Erdoğan uluslararası finans kuruluşlarının 10 milyarlarca dolarlık kaynağı Türkiye’ye aktarmaya başladığını ifade etti.

‘MAKROEKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEK TEDBİRLER ALIYORUZ’

Erdoğan “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefine en küçük halel getirmeden makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyarlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı” dedi.

Hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, “Kurdumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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