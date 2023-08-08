Erdoğan fındıkta maliyetin altında alım fiyatı açıkladı, üretici tepkili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kilo fındığı 85 liraya üretebilen fındık üreticilerine, bu yılki fındık alım fiyatlarının 82,50-84 TL aralığında olacağını açıkladı. Maliyetin altında kalan alım fiyatlarına tepkili olan üretici ise "Dalda kalsa daha kârlıyız" diyor.

Elif ÇAVUŞ

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Karadeniz'de fındık hasadına başlanmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 52 lira olan fındığın kilogram fiyatını bu yıl Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82,50 lira olarak açıkladı.

Trabzon'da fındık hasadına başlayan üreticiler, gübreleme, bahçe temizliği, günlükçü ve patoz maliyetlerinin geçen yıla oranla yüzde 300 oranında arttığını dile getirdi.

Fındığın maliyetinin kilogram başına en az 85 lira olduğunu belirten üreticiler, fındık alım fiyatının bu duruma göre 100 ile 150 lira arasında olması gerektiğini söyledi.

‘REKOLTENİN 500 BİN TONU GEÇMEMESİ GEREKİRDİ’

Geçen yıla oranla rekoltenin düşük olduğunu ifade eden Muammer Yılmaz, “Bu yıl rekolte 717 bin ton açıklandı. Bize göre 500 bin tonu geçmemesi gerekirdi. Fındığın maliyeti çok yüksek. 750 lira günlükçü masrafı var. Altının temizlenmesi, harmana taşınması, kurutulması, patoza verilmesi, bunların hepsinin ayrı bir bedeli var. Bu bedeller karşısında fındığın bu yıl en az 150 lira olması gerekirdi. Destekleme ücretleri çok düşük” dedi.

‘FINDIK GELİR KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKTI’

Maliyetini karşılayamayan fındık üreticisinin üretimdeki isteksizliğinin arttığına işaret eden Muzaffer Çelik, şu ifadelere yer verdi:

“Geçen seneye göre rekolte düşük. Maliyetler artmış durumda, dolayısıyla fındığın 4-5 dolar olması gerekirdi. Bundan daha düşük rakam açıklanması fındık üreticisinin aleyhinde olur.

Fındık fiyatı masraflarıyla kafa kafaya geliyor. Bu nedenle fındık artık geçim kaynağı olmaktan çıktı. Üreticinin elinde bir şey kalmayınca başka arayışlara giriyor. Yani fındık üreticisi perişan”

‘MALİYETLER YÜZDE 300 ARTTI’

Gübre fiyatlarının artması nedeniyle fındık bahçesini gübreleyemediğini ifade eden Emine Yılmaz ise “Bu sene gübre alamadık. Belki gübreleseydik fındığımız daha fazla olurdu. Günlükçülere de 650 lira veriyorum. Gelir gideri karşılamıyor” diye konuştu.

Açıklanan fiyatın maliyetleri bile karşılamayacağını söyleyen Trabzon Fındık Üreticileri Derneği Başkanı İsmail Albayrak ise, “Maliyetlerde yüzde 300 artış var. Ziraat mühendisleri ile yaptığımız tespitlere göre fındık taban fiyatı en az 120 lira olmalıydı” dedi.

ÜRETİCİ ZARAR ETMEMENİN YOLLARINI ARIYOR

Fındık üreticileriyle konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Üretici çok tepkili. Yevmiye fiyatları geçen yıl 300-350 lira civarındayken şimdi 700-75 civarında olmuş. Tüm maliyetleri topladığınızda üreticinin eline geçmesi gereken fiyat 120 liradır.

Fiyatın hasattan önce açıklanmamasının tek nedeni de üreticiyi mağdur etmektir. Fındık üreticileri kârlarını düşünmüyor, ‘Nasıl zarar etmeyiz' bunu düşünüyor. Eskiden Fiskobirlik zamanında ziraat mühendislerini gönderip, nasıl daha iyi üretim yapılabilir noktasında katkı sağlıyorlardı, bu da ortadan kalmış durumda.

Üretici baz alınarak fındık durumunun saptanması gerekiyor, aksi durumda üretici fındığını dalda bırakmayı yeğleyecek duruma gelir.”

‘İKTİDAR YABANCI FINDIK FİRMALARINA ÇALIŞIYOR’

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da, açıklanan fındık fiyatına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

82,5 lira fiyatı üreticinin alın terini yok saymak olarak değerlendiren Torun, “Maliyetler yüzde 100-200 artarken, fiyatı yüzde 58 arttırmak, hak yemektir. Biz ‘4 dolar' dedik, Erdoğan 3 dolar verdi. Soruyoruz; aradaki farkı kimin cebine aktaracaklar? Ey Ordulu, Ey Karadenizli hemşehrilerim görün; bu iktidar size değil, yabancı fındık firmalarına çalışıyor” açıklamasında bulundu.

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