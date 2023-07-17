Erdoğan: Körfez ülkelerinin Türkiye’den belirli ‘asset’leri alma durumları var

Körfez ziyareti öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkelerin Türkiye'den belirli 'asset'leri alma durumları olacak, 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok. Neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Ziyareti öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ekonomideki yangını söndürmek için dış kaynak arayışına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan Körfez turu için yola çıktı. Erdoğan, yolculuk öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan konuşmasında, “Bu ülkelerin Türkiye’den belirli ‘asset’leri (varlıkları) alma durumları olacak” dedi.

‘NEYİ SATIP NEYİ SATMAYACAĞIMIZI İYİ BİLİRİZ’

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“Öncelikli gündemimiz bu ülkelerle ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Suudi Arabistan, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik alanlarında özel bir konuma sahip, Suudi Arabistan’ın büyük çaplı projelerinde Türk firmaların daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz”

Bu ziyaretlerin yatırım ve finans boyutu var, her ikisinden de çok umutluyuz, Yaptığımız ziyaret, Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in ziyaretlerinde aldığımız sinyallerin devamı olacaktır.

Şu anda savunma sanayide, altyapı, üst yapı yatırımlarında Türkiye’nin üç ülkeye ciddi bir yatırım imkanı olacak. Bunun yanında bu ülkelerin Türkiye’den belirli ‘asset’leri alma durumları olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi. ‘BOTAŞ’ı satıyorlar’ gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz”

KÖRFEZ TURU BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-19 Temmuz'da, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

Erdoğan sırasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.

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