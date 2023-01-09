Erdoğan, Nebati’ye ‘rahat ol’ dedi, ama…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını duyururken Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye "Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dedi. Ancak 2023 bütçesindeki rakamlar farklı bir tablo ortaya koyuyor.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2023’ün ilk kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını duyurdu.

Erdoğan, açıklamayı yaptığı sırada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye dönerek, “Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol” dedi. Nebati, Erdoğan’ın bu sözlerine gülerek karşılık verdi.

2.6 KAT DAHA FAZLA…

Geçenden de geçmeyenden de para alındığı için ismi Deli Dumrul’a çıkan kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamındaki otoyol, köprü ve tünelleri işleten müteahhitlere bu yıl toplam 53 milyar 650 milyon lira ödeme yapılacak.

Aşırı pahalı olduğu için sürücülerin kullanmaya cesaret edemediği köprü, otoyol ve tünellere 2022 yılında 20 milyar 378 milyon lira ödeme yapılacağı bildirilmişti.

2023 bütçesinde yer alan verilere göre yol, köprü ve tünellere bu yıl ödenecek garanti para 2022’ye göre 2.6 kat, yani yüzde 163 daha fazla.

2021’de 14.3 milyar lira aktarılan otoyol, köprü ve tünel müteahhitlerine 2025 yılı sonuna kadar ödenecek tutar ise 233 milyar liraya ulaşacak.

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