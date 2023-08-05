Erdoğan yine tutturamadı

Seçimden önce "Enflasyon, hayat pahalılığı ve benzeri sorunları da yine biz çözeceğiz. Marketlerdeki fiyatlar da yaz dönemiyle birlikte inşallah dengeye kavuşacak ve zaten düşüş başladı" demişti... Bazı ürünlerin bugünkü fiyatlarını mayıs ayıyla karşılaştırdık. İşte sonuç...

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mayıs ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde meydanlarda ekonomi konusunda iddialı konuştu.

Örneğin 16 Nisan'da yaptığı Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada “Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından 26 Mayıs günü katıldığı bir televizyon yayınında ise “Enflasyon, hayat pahalılığı ve benzeri sorunları da yine biz çözeceğiz ve gıda fiyatlarına gelince bu noktada da marketlerdeki fiyatlar da yaz dönemiyle birlikte inşallah dengeye de kavuşacak ve zaten düşüş başladı. Bakın şimdi domates, patates vesaire fiyatlar 7 liraya kadar düşmüş vaziyette. Şimdi bundan sonraki süreçte bu çok daha farklı olacak ve emtia fiyatları zaten hiç tereddütsüz düşüyor. Girdi maliyetleri bu noktada azalıyor, arz artıyor ve bunun sonucunda da fiyatların arttırılması için de ciddi bir sebep biz görmüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin art arda yaptığı zamlardan sonra Erdoğan temmuz ayında kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var” dedi.

Peki seçimlerden sonra Erdoğan’ın dediği gerçekleşti mi? Marketlerdeki fiyatlaryaz dönemiyle birlikte inşallah dengeye kavuştu mu?

İşte Türkiye’nin dört bir yanında şubesi bulunan bir market zincirinin etiketlerinin seçimden önce seçimden sonra karşılaştırması:

AYLIK ENFLASYONDA ZİRVE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos’ta açıkladı

TÜİK verilerine göre; tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oranında artmıştı.

Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyonda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuzda sona ermiş oldu.