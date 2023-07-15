Erdoğan’dan Körfez seferi: 200 iş insanı eşlik edecek

Ekonomik krizden çıkmak için kaynak arayışına giren iktidar üç Arap ülkesinin kapısını çalacak. DEİK Başkanı Nail Olpak, Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turuna 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmesi bekleniyor. Yanına 200 iş insanını da alacak Erdoğan, Basra Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. Yapılan görüşmelerde bazı ticari anlaşma ve işbirliklerinin imzalanması planlanıyor.

Erdoğan 17-19 Temmuz'da yapacağı ziyaretlerde Türkiye'nin enerji, altyapı ve savunma sektörlerine 30 milyar dolara kadar yatırım yapılması beklentisinin olduğu dillendiriliyor.

ERDOĞAN: İNŞALLAH NOKTALAMIŞ OLACAĞIZ

Erdoğan, Vilnius’taki NATO Zirvesi’nden dönüşte uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerine gelecek hafta gerçekleştireceği ziyaret hakkında değerlendirmede bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

“Bu ziyarette umutlarımız var. Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz.

Ön ziyaretlerde arkadaşlarımız belli bilgilendirmeleri yaptılar. Yapacağımız ziyarette de Türkiye’ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkânımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. ‘Türkiye’ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.' Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak.”

200 İŞ İNSANI GİDECEK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan Körfez turuna DEİK olarak 200’den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını söyledi.

DEİK, Körfez turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE’de iş forumu düzenleyecek. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz’da Cidde’de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz’da Doha’da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz’da Abu Dabi’de gerçekleştirilecek.

10 YILDA KAÇ ŞİRKET KURULDU?

SÖZCÜ'nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak 2013 – Mayıs 2023 arasında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’lı yatırımcılar Türkiye’de toplam 5 bin 308 şirket kurdu. Bu şirketlerin kurucularının 3 bin 206’sı Suudi Arabistan, bin 425’i Birleşik Arap Emirlikleri ve 677’si Katar pasaportu taşıyor.

Yüzde 100 yabancı sermaye veya yerli şirketlerle ortak şekilde kuruluşları içeren verilere göre, 2023 yılının ilk 5 ayında Suudiler toplam sermayesi 56 milyon 670 bin lira olan 44 şirket kurdu.

Ocak – Mayıs döneminde Birleşik Arap Emirlikleri kökenli girişimciler toplam 25 milyon 563 bin sermayeye sahip 74 şirket kurdu. Katarlılar ise 111 milyon lira sermayeli 18 şirket kuruluşu gerçekleştirdi.

ENERJİ VE SAVUNMA SEKTÖRLERİNE YATIRIM

Reuters’ın konuya yakın iki kaynaktan aktardığı bilgilere göre, BAE ve Suudi Arabistan’ın enerji ve savunma sektörlerine yatırım yapması bekleniyor.

Seçimlerin ardından BAE ve Suudi Arabistanlı yetkililer Türkiye’de enerji ve savunma sektörlerine doğrudan yatırım için temaslar kurmaya başladı.

Kaynaklardan biri, “Daha önce de gündeme geldiği gibi özellikle BAE ve Suudi Arabistan’dan bazı doğrudan yatırımlar olacak. Enerji başta olmak üzere bazı alanlarda ilgileri vardı, seçim sonuçlarını bekliyorlardı. Şimdi bunların realize edilmesi için temaslar başladı” dedi.

Kaynaklar, anlaşmaların ne zaman imzalanabileceği, muhtemel yatırımların nasıl bir takvimde hayata geçirilebileceği ve ne büyüklükte olacağının netleşmediğini ifade ettiler.

Diğer kaynak, “Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere para girişi bekleniyor. Bu yönde çeşitli temaslar var. Uluslararası yatırımcıların ilgisi arttı. Türkiye’de bazı üst düzey temasları da oldu. Bu yatırımcılardan da bazı kaynak girişleri önümüzdeki dönemde olacak” dedi.

PARA ARANIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrasında ekonomi yönetimini değiştirmiş ve faiz politikasında da U dönüşünü kabul ettiğini ilan etmişti.

Seçim sonrasında ekonomi yönetimine atanan Yılmaz ve Şimşek’in önceliğinin, yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zor günler yaşayan Türkiye ekonomisine yabancı sıcak para girişi sağlamak olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turunun hemen öncesinde 25 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programda yaptığı açıklamada, Körfez’den gelen paraya işaret ederek “Körfezden bizim sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” demişti.