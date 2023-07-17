Erdoğan’ın Körfez seferi başlıyor

Ekonomideki yangını söndürmek için dış kaynak arayışına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turuna bugün başlıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-19 Temmuz’da, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmi ziyarette bulunacak.

Erdoğan sırasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde icra edilecek görüşmelerde, söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması, küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE’YE VERECEKLERİ DESTEKLERİ…

Erdoğan, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nden dönüşte uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu ziyarette umutlarımız var. Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Ön ziyaretlerde arkadaşlarımız belli bilgilendirmeleri yaptılar. Yapacağımız ziyarette de Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkânımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. ‘Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.’ Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan’da, Katar’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacak.”

200 İŞ İNSANI EŞLİK EDECEK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Körfez turuna DEİK olarak 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını söyledi.

DEİK, Körfez turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumu düzenleyecek. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

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