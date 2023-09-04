Erdoğan’ın Rusya ziyaretine Erkan ve Şimşek de eşlik ediyor

TCMB Başkanı Erkan ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Erdoğan'ın Rusya ziyaretine eşlik ediyor.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya gezisine eşlik ediyor.

Erkan ve Şimşek, Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği Soçi’de toplantılara katılmak üzere yola çıktı. TCMB konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’deki görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada ise Erdoğan, “Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli” dedi.