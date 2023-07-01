Erdoğan’ın unutulmaz yatırım tavsiyeleri…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar yatırım araçlarıyla ilgili birçok değerlendirmede bulundu. İşte gayrimenkulden altına, dolardan kripto paraya, mevduattan arsaya Erdoğan'ın yatırım tavsiyeleri...

Sozcu.com.tr

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Türk lirasında son yıllarda yaşanan sert değer kayıpları vatandaşların döviz, altın, kripto, borsa ve gayrimenkule yönelmesine neden oldu. “Biliyorsunuz benim alanım ekonomi, ben ekonomistim” diyen Erdoğan, geçmişten bugüne birçok yatırım tavsiyesinde bulundu, ancak bu aralar konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Sozcu.com.tr, Türk Lirası’nın seçim sonrasındaki bir aylık süreçte yüzde 30 değer kaybetmesinin ardından, Erdoğan’ın unutulmaz yatırım tavsiyelerini derledi.

MÜLK İÇİN YAHUDİ ÖRNEĞİ

Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2009 günü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yahudilerin ticaret hayatındaki başarılarına övgüler yağdırarak gayrimenkul yatırımı konusunda şunları söylemişti:

“İstanbul'daki Yahudi vatandaşları şöyle bir inceleyin. Ben belediye başkanlığım dönemimde inceledim. Çoğu mülk sahibi olmazlar. En iyi yerlerde kiracı olurlar. Niye?

Mülk sahibi olduğu zaman o para kayıptır. Ama parayı çalıştırdığı zaman en güzel yeri de kiralar, orada oturur. Kirasını öder. Ama para devamlı üretmeye devam eder. Onun hesabını da gayet iyi yapar.

Ama bizler de yeri bulduğumuz zaman neyimiz var neyimiz yok hemen oraya veririz. Ticari hayatının içinde de hiç yer almayız. Bunların üzerinde ciddi manada durmak, iyi değerlendirmek ve gelecek nesillere bu sinyalleri bu kılavuzluğu, rehberliği hep birlikte yapmamız lazım.”

DÖVİZ VE ALTIN

2021 yılında ekonomideki bozulma hızlanınca birkaç kez vatandaşlara evlerindeki altın ve dövizi ekonomiye kazandırma çağrısı yapan Erdoğan, şunları söylemişti:

“Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor.”

‘DOLAR ALAN YAYA KALIR’

Erdoğan döviz kurunun TL karşısında değer kazanmaya başladığı sürecin en başında oldukça iddialı bir sözü Türk siyasi ve ekonomi tarihine kazandırmıştı. 6 Mart 2015 tarihinde cuma namazı çıkışı Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan doların Türk lirası karşısında 2 lira 64 kuruş seviyesini görerek rekor kırması üzerine, “Şu anda özellikle faiz lobisi veyahut da dolara aşırı derecede yatırım yapanlar, yaya kalabilirler. Bunu bilmeleri lazım” demişti. Erdoğan'ın ‘dolar alan yaya kalır' sözlerinden bugüne Türk Lirası dolar karşısında tam 10 kat değer kaybederek 26 lira seviyesini aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılında da “Biz uluslararasında gelin hep birlikte altını devreye sokalım. Döviz baskısından piyasaları kurtarmamız lazım. Borçlanırken o şekilde borçlanmanın yolunu arayalım, yerli para birimleriyle borçlanmanın yollarını arayalım. Bu süreci beraber atlatmalıyız, dayanışma içinde atlatmalıyız” demişti.

‘KRİPTO PARA KUMAR’

Erdoğan geçtiğimiz yıl ekim ayında AKP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Blockchain-Blok zincir İstanbul' programına katılmıştı. Orada gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, “Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blok zinciri teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum” demişti.

‘ARSA VAR, ARAZİ VAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında Çamlıca’da 1000 metrekarelik bayrağın göndere çekilmesi törenine dikkat çeken cümleler kurmuştu. Konuşmasında Şair Mithat Cemal Kuntay’ın “On Beş Yılı Karşılarken” isimli şiirinde geçen “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizelerini hatırlatan Erdoğan, şunları söylemişti: “Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok.”

MEVDUAT ÇAĞRISI

Ağustos 2022’de Erdoğan TL mevduat çağrısı yaparak Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına işaret etmiş ve “Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir. Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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