Erkan ve Şimşek’ten Hindistan hatırası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafı Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Danışmanı Sibel Tokgöz sosyal medya hesabından paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve CMB Başkanı Hafize Gaye Erkan G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Danışmanı Sibel Tokgöz, Erkan ve Şimşek'in Hindistan ziyaretinde çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Tokgöz fotoğrafa düştüğü notta “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan G-20 görüşmeleri için Hindistan'da!” ifadelerine yer verdi.

Fotoğrafta ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'nın olması dikkat çekti. Erkan ve Şimşek’in zirve sonrası Yellen ile görüşeceği iddia ediliyordu.

ERDOĞAN’IN KÖRFEZ TURUNA DA KATILACAKLAR

Şimşek ve Erkan, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.

İki kaynağın Reuters’a verdiği bilgilere göre Şimşek ve Erkan, bugün Yellen, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Singapur Maliye bakanı ile görüşecek. Görüşmelerin ardından ikili körfez ziyaretine dahil olacak.

Erkan, PPK nedeniyle körfez ziyaretinin ilk kısmında yer alabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-19 Temmuz'da, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

Erdoğan sırasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek. (SÖZCÜ-REUTERS)

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