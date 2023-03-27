Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti

Bir dönem CHP'den milletvekilliği de yapan Yapı Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Ersin Arıoğlu vefat etti.

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Yapı Merkezi Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı Ersin Arıoğlu yaşamını yitirdi.

Ersin Arıoğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kılınacak öğle namazı sonrası, Aşiyan Mezarlığı’ na defnedilecek.

ERSİN ARIOĞLU KİMDİR?

Ersin Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A. Ş.'yi kurdu. 1969'dan Kasım 2002'ye kadar bu şirketin başkanlığını yaptı. Kasım 2002'de CHP’den TBMM'ye milletvekili olarak seçildi. Temmuz 2007'den itibaren Yapı Merkezi Holding A. Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüttü. Yapı Merkezi, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri hayata geçiren şirket olarak biliniyor.

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