Eşcinsellik karşıtı yasa çıkardılar, kredi muslukları kapandı

Dünya Bankası, bazı eşcinsel eylemler için ölüm cezası öngören bir yasa çıkartan Uganda'ya yeni fon sağlamayacağını duyurdu.

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Dünya Bankası, bu yılın başlarında eşcinsellik karşıtı bir yasa çıkaran Uganda’ya yeni kredi verilmeyeceğini duyurdu.

Euronews’in haberine göre bankadan yapılan açıklamada, “Ek tedbirlerin etkinliği test edilene kadar Uganda’ya yönelik yeni bir kamu finansmanı İcra Direktörleri Kurulumuza sunulmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Bankası, yasanın mayıs ayında yürürlüğe girmesinin ardından Uganda’ya bir ekip göndermiş ve projelerin bankanın çevresel ve sosyal standartlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için ek tedbirlerin gerekli olduğunu tespit etmişti.

Açıklamada, “Amacımız, finanse ettiğimiz projelerde azınlıkları ayrımcılık ve dışlanmaya karşı korumaktır. Bu tedbirler şu anda yetkililerle görüşülmektedir” denildi.

ÖLÜM CEZASI DAHİ VAR

Doğu Afrika ülkesi Uganda’da bazı eşcinsel eylemler için ölüm cezası öngören yasa, mayıs ayında yürürlüğe girdi.

Yasa, ülke içerisinden yaygın bir destek görüyor. Ugandalı yetkililer, Dünya Bankası gibi ortaklarının yasa nedeniyle kaynaklarını geri çekebileceği endişelerine rağmen yasada ısrarını sürdürüyor.

Dünya Bankası açıklamasında son karara rağmen “istisnasız tüm Ugandalıların yoksulluktan kurtulmalarına, hayati hizmetlere erişmelerine ve yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olmaya kararlı” olunduğu kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Uganda’da geçen yasanın “acımasız ve ayrımcı” olduğu açıklaması yaptı ve yasayı LGBT bireyler için “sistematik hak ihlalleri içeren bir reçete” olarak tanımladı.