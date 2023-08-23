Eski JPMorgan işlemcileri piyasa manipülasyonu nedeniyle hapis cezası aldı

JPMorgan'ın eski üst düzey yöneticileri ve emtia işlemcileri dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu nedeniyle ABD'de hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li banka JPMorgan Chase’in değerli metaller masasının eski başkanı ve üst düzey yatırımcısı, sahtekarlık, dolandırıcılık ve piyasayı manipüle etmeye teşebbüsten hapis cezasına çarptırıldı.

Bankanın altın ve gümüş işlemcisi olan Michael Nowak ve yatırımcı Gregg Smith, dün Chicago’da mahkeme tarafından cezalandırıldı. Nowak bir yıl bir günlük hapis cezası alırken, Smith’e iki yıl hapis cezası verildi.

ABD Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole M. Argentieri yaptığı açıklamada, dünya çapında değerli metal piyasalarındaki en güçlü yatırımcılardan olan Smith ve Nowak’ın konumlarını kullanarak fiyatları kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmek için korkunç bir çabaya giriştiklerini söyledi.

PİYASAYI BÖYLE DOLANDIRMIŞLAR

İşlemciler fiyatları yukarı veya aşağı hareket ettirmek için sahte emirler verip daha sonra bu emirleri uygulamaya geçmeden hemen iptal ediyordu. Bu yolla piyasa fiyatlarını etkileyen işlemciler sonrasında yaptıkları işlemin tersine bahis yaparak para kazanıyordu.

Smith ve Nowak, 2008’den 2016’ya kadar tam 8 yıl altın ve gümüş fiyatlarını manipüle etmek için bu tekniği kullandı.

Smith, Nowak’a verilen mahkumiyet ABD’de verilen en büyük piyasa manipülasyonu cezalarından biri oldu. Daha önce iki eski Deutsche Bank ve iki eski Bank of America işlemcisi de birer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.