Eskişehir’de ekmeğe zam: Gramajı düştü, fiyatı arttı

Eskişehir’de 210 gramı 5 liradan satılan ekmek 200 grama düşürülerek 7 liradan satılacak. Zam 25 Temmuz 2023 Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Döviz kuru, akaryakıt fiyatları ve asgari ücretin artması ile birlikte A'dan Z'ye tüm ürünlere zam gelmeye devam ediyor. Eskişehir'de geçtiğimiz hafta 5 liraya satılan simidin 7 lira olmasının ardından ekmeğe de zam geldi.

Eskişehir'de ekmeğin gramajı 10 gram düşürülürken fiyatı 7 lira olarak belirlendi.

EKMEK 7 LİRADAN SATILACAK

En son geçen yıl aralık ayında, 4 liradan satılan ekmek yüzde 25 zamlanarak 5 lira olmuştu. Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası geçen ay Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) zam talebinde bulundu. Sendika’nın talep ettiği zam ETO Meclis gündeminde görüşüldü.

Sendikanın yüzde 60 zamla ekmeğin 8 liradan satılma isteği ise kabul edilmedi. 210 gramı 5 liradan satılan ekmeğin, 10 gram eksik üretilerek 200 gramının 7 liradan satılması kabul edildi. Zam 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

‘FARKI EKMEĞE YANSITMAK ZORUNDAYIZ’

Asgari ücretin belirlenmesi ile masraflarının daha da arttığını vurgulayan İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, artan maliyetler nedeniyle fırıncıların zor durumda olduğunu söyledi.

İğneden ipliğe zam geldiğini vurgulayan Mülazımoğlu şöyle konuştu:

“Hammaddemize zam geldiği zaman biz haliyle zam yapmak zorundayız. Biz daha dün 360 liradan un alıyorduk, bugün ise 640 lira oldu. Aradaki yüzde 100'lük farkı muhakkak ekmeğe yansıtmak zorundayız.

Biz istemeyiz ekmeğe zam yapmak. Ama bazen mecbur kalıyoruz. Şu an 210 gram ekmek 5 liradan satılıyor. Normalde biz hammaddemize gelen zammı uyguladığımız zaman ekmeğin 10 lira olması lazım. 210 gramı halen 5 liradan satılan ekmek fiyatı fırıncıları zarar ettiriyor. Ekmek temel gıda, olmazsa olmaz en asgariyi düşünerek ekmek zammı talep ediyoruz.”

3 LİRADAN SATILAN HALK EKMEĞE İLGİ ARTIYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Tesisleri’nde üretilen 200 gramlık halk ekmek ise halen 3 liradan satılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen halk ekmeğe ise her geçen gün talep artıyor. Fırın, market ve bakkallara göre fiyatı daha ucuz olan belediyenin halk ekmeği, yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle halk ekmek büfeleri önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da ekmek fırınlarına ceza yağdı

İlginizi Çekebilir İstanbul'da ekmek fiyatlarına yine gayriresmi zam: 8 TL'ye çıktı

İlginizi Çekebilir Benzin, motorin ve oto gaza bu gece KDV zammı geliyor