‘Et fiyatları bu politikayla düşmez”‘

Süt üreticisi Davut Karaman, üretim sürecindeki sıkıntıları ve et fiyatlarında yaşanan krizi SÖZCÜ’ye anlattı.

Can ÇAPAR

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Ankara'da süt üreticisi olan Davut Karaman, sektörde yaşanan daralmayı, üretim sürecindeki sıkıntıları ve et fiyatlarında yaşanan artış krizini SÖZCÜ'ye anlattı. Hayvancılıkta yaşanan sıkıntıların uzun yıllardır yapılan yanlış politikaların ürünü olduğunu aktaran Karaman, “Üzülerek söylüyorum; Ölümle sıtma arasında bırakılan üretici işi bırakıp kendine başka iş bakıyor. Gelecekte etin fiyatları bu politikalar ile düşmesi mümkün değil” dedi ve şunları söyledi:

İTHALAT ÇÖZÜM DEĞİL

“Yakın tarihimizde yapılan hataları belirtmek gerekirse günümüzde yaşanan bu fiyat artışlarını anlamak zor olmaz. Malumunuz 2010 yılından beri hız kesmeden canlı hayvan ve kasaplık et ithalat yapıyoruz. Her gelen bakan bunun son olacağını ve üretimin artacağını söylüyordu. Gelinen nokta ithalata bağımlı hale geldiğimizi ve bunun çözüm olmayacağının kanıtı. Aslında bu ithalatın temel sebebi üretim yapan insanların yaptıkları işten para kazanamaması sebebiyle üretime son vermeleridir.

ÜRETİCİYE ZARAR EDİN DİYORLAR

İnanılır gibi değil, üreticinin hakkını savunması gereken ulusal süt konseyi 2023 Mart ayı için 1 litre sütün maliyetini 9.83 TL olarak belirlemiş. Bu rakam gerçek olmamakla birlikte bu rakamdan daha yüksek bir maliyetle süt üretiliyor. Bu rakamı gerçek bile kabul etsek bile ulusal süt konseyi tasfiye ettiği satış fiyatı 8.50 TL'dir. Yani diyorlar ki siz her 1 litre sütten 1.33 TL zarar edin, kim üretim yapar, kim zarar eder? Sorun burada başlıyor.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 1 MİLYONDAN FAZLA AZALDI

Bu süreci şöyle anlatayım. Elimizde bir inek olduğunu düşünün, bu inek her yıl bize süt ve bir yavru verir. İneklerinden aldıkları sütü satan çiftçi ve üretici ürününü satarak yem alır. Çiftliklerin sabit maliyetlerini karşılar ve para kazanmak ister. Geçmiş yıllarda üretici bilinçli olarak zarar etmesi sağlandı. Her yıl üretim yapan insan sayısı ve büyükbaş hayvan sayısı azaldı. Bu rakamları o kadar azaldı ki TÜİK bile bunu gizleyemedi ve son 1 yılda büyükbaş hayvan sayısı 1 milyondan fazla azaldı.

BU POLİTİKAYLA ET FİYATI DÜŞMEZ

Ölümle sıtma arasında bırakılan üretici işi bırakıp kendine başka iş bakıyor. Kimse canlı hayvanla uğraşıp bu kadar büyük riskler alıp zarar etmek istemiyor ki, çok haklılar. Gelecekte etin fiyatları bu politikalar ile düşmesi mümkün değil. Etin fiyatlarının düşmesi için tek yol üretimimizi artırmamız, insanları tekrar bu işin para kazandıracağına ikna etmemiz gerekiyor.

BU İŞ ARTIK RAYDAN ÇIKTI

Geldiğimiz noktada bizler üretici olarak ayrıca tükettiğimizi unutmayınız. Bu acı tablo ile uzun zaman önce görmememize rağmen bizlerde karşı karşıya kaldık. Geldiğimiz noktada etin fiyatı tavan yapmasına rağmen Tarım ve Orman bakanını bir yorumu, bir telkini var mı? Maalesef yok. Kendisi de biliyor ki bu iş artık rayından çıktı.”

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