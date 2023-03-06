Et fiyatlarındaki artış dikkat çekti

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, et fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Çok değil, üç ay önce bir kilo kıyma 180 liraydı, şimdi nasıl 260 lira oldu? Dişi hayvan kalmadı. Erkek hayvan da beslenmiyordu" dedi.

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Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne'de bir kasabı ziyaret etti. Dişi hayvanlar kesime gönderildiği için et fiyatlarının yükseldiğini belirten Gaytancıoğlu, “Çok değil, üç ay önce bir kilo kıyma 180 liraydı, şimdi nasıl 260 lira oldu? Dişi hayvan kalmadı. Erkek hayvan da beslenmiyordu. Peki ithalat yapılıyor, fiyatlar düşmüyor mu? Başka ülkelere döviz gidiyor” diye konuştu.

Gaytancıoğlu, Edirneli kasaba, “Vatandaşların alışverişlerinde bir değişiklik oldu mu? Bundan 5 sene önce kaç tane hayvan kesip satabiliyordunuz bir ayda” diye sordu.

“MÜŞTERİ SAYIMIZDA DEĞİŞEN DURUM YOK AMA TÜKETİMLER AZALDI”

Edirneli kasap ise şunları söyledi:

*Üretim olmadan tüketim olmuyor. İnek beslemezsek danayı alamayız. İleriye devam edemeyiz. Kör döngüye ulaşır.

*Gelen hayvan, tüketimi karşılamıyor. Kilogramlar yerine artık paralar konuşuluyor. Müşteri sayımızda değişen durum yok ama tüketimler azaldı, alım güçleri düştü. Yemek koksun…

*Yerel olarak sayılarımız yüzde 15-20 civarında düştü. İlk önce üretime destek vermeleri lazım. Önce besiciliği bitirdiler, besiye güzel bir destek vermediler. Besicilikten kazanamayınca süte yatırım yapamadı halkımız, süt inekçiliği bitti.

*Süte destek vermediler. Aksine süt fiyatları geri geldi, mamul fiyatları tavan yaptı. Mamulde de protein olarak dışa bağımlıyız. Ondan da bir eksiğimiz var. Halk şu anda kan ağlıyor. (ANKA)

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