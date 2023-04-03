Et ve şarküteri ürünlerinin fiyatlarında büyük artış

TÜİK verilerine göre martta enflasyona en büyük katkı et ve şarküteri ürünlerinden geldi. Martta zam şampiyonu aylık yüzde 19,9 artışla dana eti olurken bu ürün yılbaşından bu yana yüzde 60 zamlandı.

Serkan ÜSTÜN

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Türkiye’de et ve diğer hayvancılık ürünlerinin fiyatları her geçen gün artarken bu artış enflasyon rakamlarına da yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerini açıklayınca et ve hayvancılık ürünlerindeki artışların boyutu dikkat çekti. Zam şampiyonu dana eti olurken, kuzu eti, tavuk eti gibi ürünlerin fiyatları da önceki aya göre sert yükseldi.

ZAM ŞAMPİYONU DANA ETİ

TÜİK'e göre, martta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlık, yüzde 19,9'la dana eti oldu. Yüzde 15,16'lık zam oranı ile ‘şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri’ ikinci, yüzde 11,16'lık zamla ‘yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler’ üçüncü sırada yer aldı. Kümes hayvanları etinde atlık aylık artış yüzde 5,86 oldu.

Ayrıca et, balık, yumurta gibi ürünlerin genelinde artışlar dikkat çekti. Sozcu.com.tr’nin TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre kuzu eti fiyatları önceki aya göre yüzde 14,58 artış gösterdi. Sakatatlar yüzde 11,6, yumurta yüzde 11,2, taze balık ve deniz ürünleri yüzde 4,9 artış kaydetti.

Ürünlerdeki fiyat artışları incelendiğinde, dana eti fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 60 artış gösterdiği görüldü. Kuzu etinde yılbaşından bu yana artış yüzde 46,3, kümes hayvanları etinde ise yüzde 26,44 oldu.

RAMAZAN ÖNCESİ ZAM YAĞMURU

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Ramazan öncesinde yaptığı fiyat araştırmasında, mart ayı sonuna kadar geçen 14 günlük süreçteki fiyatlara bakıldığında da et ürünlerinde büyük artış yaşandığı görülmüştü.

17 Mart’tan 31 Mart’a kadar olan 14 günlük süreçte TZOB verileri, markette en fazla fiyat artışının yüzde 16 ile kuzu etinde ve yüzde 15 ile dana etinde olduğuna işaret etmişti.

İstanbul Ticaret Odası verilerinde ise martta İstanbul’da dana etinin yüzde 17,99, balık etinin yüzde 16,63, koyun etinin yüzde 13,91 zamlandığı görülmüştü.

Son günlerde kasap tezgahlarında kıymanın fiyatı 300 lira civarında seyrederken kuşbaşı, biftek gibi ürünlerde fiyatlar daha da yukarı çıkıyor.

ET FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Bölge Başkanvekili Veysel Günal, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada zamların otomatiğe bağlandığını belirtmişti.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Dr. Ahmet Yücesan da fiyat artışının geçmişten gelen üretim maliyetiyle ilgili olduğunu savunmuştu.

Yücesan, “Enflasyonla alakalı yansımalardır. Bunun direkt birebir piyasaya açılmamasının nedeni az önce konuştuğumuz gibi talepte bir artış, üretimde de biraz azalma olduğu için bu fiyat yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başladı” demişti.

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