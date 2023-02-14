Euro bölgesi 2022’nin son çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü
Euro bölgesi ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi’nin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri güncelledi.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.
AB EKONOMİSİ SABİT KALDI
Euro Bölgesi’nde GSYH, 2022’nin son çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.
AB’de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2022’nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla sabit kalırken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı.
AVRUPA EKONOMİLERİNİN BÜYÜME PERFORMANSLARI
GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya’da yüzde 0,2 ve İtalya’da yüzde 0,1 azalırken, Fransa’da yüzde 0,1 ve İspanya’da yüzde 0,2 arttı. Yıllık bazda ise GSYH, Fransa’da yüzde 0,5, Almanya’da yüzde 1,1, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya’da yüzde 2,7 yükseliş kaydetti.