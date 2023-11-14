Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 daraldı

Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daralırken geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,1 büyüdü.

Sozcu.com.tr

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Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin nihai verileri açıkladı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Buna göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daraldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,1 arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler, çeyreklik bazda yüzde değişim beklemezken yıllık ise yüzde 0,2 artış bekliyorlardı.

Eurostat verilerine göre , Fransa'da çeyreklik bazda yüzde 0,1, İspanya'da yüzde 0,3 ve Belçika'da yüzde 0,5 büyüme gösterirken bu durum Almanya'daki yüzde 0,1'lik düşüşü, İtalya'da büyüme olmamasını ve Avusturya, Portekiz, İrlanda, Estonya ve Litvanya'daki daralmayı telafi edemedi.

Ancak zayıflayan ekonomik tabloda alışılagelmiş eğilimin aksine, Euro Bölgesi’nde istihdam aynı dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,4’lük artış gösterdi.

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