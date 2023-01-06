Euro Bölgesi enflasyonunda düşüş beklentiyi aştı
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi.
Euro bölgesinde tüketici fiyatları aralıkta yüzde 0,3 oranında düştü. Kasımda yüzde 10,1 olan yıllık tüketici enflasyonu, aralıkta yüzde 9,2’ye geriledi.
Böylece Ağustos 2022 sonrasında ilk defa bölgede enflasyon oranı tekrar tek haneye düştü.
Bloomberg anketinde ekonomistlerin aralık ayı için ortalama yıllık enflasyon beklentisi yüzde 9,5 olmuştu.
Euro bölgesinde kasımda enflasyon yüzde 10,6 ile rekor kırmıştı.
Bölgede aralıkta en yüksek yıllık enflasyon, yüzde 20,7 ile Litvanya’da kaydedildi.
Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’da ise yıllık tüketici enflasyonu yüzde 9,6’ya geriledi. Bir önceki ay bu oran yüzde 11,3 idi.