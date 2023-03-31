Euro Bölgesi’nde enflasyon martta yüzde 6,9 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,9 yükseldi.

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Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,9 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), EuroBölgesi’nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi’nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 6,9 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun martta yüzde 7,1 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi’nde TÜFE, martta bir önceki aya göre de yüzde 0,9 arttı.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 15,4

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 6,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5 ile hizmetler izlerken enerji ürünleri yüzde 0,9 geriledi.

ÜLKELERDE ENFLASYON

AB uyumlu verilere göre enflasyon, mart ayında Letonya’da yüzde 17,3, Estonya’da yüzde 15,6, Litvanya’da yüzde 15,2, Slovakya’da yüzde 14,8, Hırvatistan’da yüzde 10,5, Slovenya'da yüzde 10,4, Avusturya’da yüzde 9,2, İtalya’da yüzde 8,2, Portekiz’de yüzde 8, Almanya’da yüzde 7,8, İrlanda ve Malta'da yüzde 7, Finlandiya’da yüzde 6,8, Fransa’da yüzde 6,6, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 6, Yunanistan’da yüzde 5,4, Belçika’da yüzde 4,9, Hollanda’da yüzde 4,5, İspanya'da yüzde 3,1, ve Lüksemburg'da yüzde 3 seviyesinde tespit edildi.

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