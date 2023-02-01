Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 8,5’e geriledi
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 8,5'e geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde -0,4 oldu.
Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,5 yükseldi.
Euro Bölgesi’nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2’e gerilemişti.
Letonya ocakta yıllık yüzde 21,6 enflasyonla bölgede zirvede yer alırken, ikinci sırada yüzde 18,8’lik enflasyonla Estonya yer aldı.
Bölgede ocak ayında en düşük yıllık enflasyon ise yüzde 5,8’lik oranlarla İspanya ve Lüksemburg’da görüldü.