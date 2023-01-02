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Euro Bölgesi’nde imalat PMI aralıkta daralmaya işaret etti

Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi aralık ayında geleceğe yönelik beklentileri olumlu hale getirse de 50 seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret etti.

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Euro Bölgesi’nde imalat PMI aralıkta daralmaya işaret etti

Euro Bölgesi imalat verisi, tedarik zincirlerindeki aksaklıkların ve enflasyon baskısının hafiflemesiyle üretim faaliyetlerinin en zor dönemi geride bıraktığına işaret ederken, üreticilerin geleceğe yönelik beklentilerini olumlu hale getirdi.

S&P Global Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi aralık ayında 47,8​ ile öncü veriye paralel olarak açıklandı​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler PMI’ın 47,8 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Verinin 50 seviyesinin üzerinde olması büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor. (REUTERS)

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