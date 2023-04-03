Euro Bölgesi’nde imalat sanayisindeki düşüş martta derinleşti

Euro Bölgesi'nde şubatta 48,5 olan imalat sanayi PMI, martta 47,3'e gerileyerek 9 aydır daralmaya işaret eden 50 puanın altında kalmaya devam etti.

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Euro Bölgesi’nde martta imalat sanayi faaliyetlerinde, artan yaşam maliyetlerinin tüketicileri satın alma konusunda temkinli davranmaya zorlamasının etkisiyle düşüş görüldü.

S&P Global, Euro Bölgesi’nin mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verisini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi’ndeki fabrika faaliyetleri, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun ardından artan yaşam maliyetleriyle tüketicilerin satın alma konusunda temkinli davranmasından olumsuz etkilendi.

Euro Bölgesi’nde şubatta 48,5 olan imalat sanayi PMI, martta 47,3’e gerileyerek 9 aydır daralmaya işaret eden 50 puanın altında kalmaya devam etti.

S&P Global, öncü verilerde mart ayı imalat PMI’yı 47,1 puan olarak açıklamıştı.

‘ÜRETİM DALGALI SULARDA’

S&P Global Baş Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Fabrikaların, artan yaşam maliyeti, merkez bankalarının daha sıkı para politikası, şirketlerin stoklarını boşaltmaya başlaması ve düşük tüketici güveninin ortasında mal talebindeki azalışın 11 aydır art arda düştüğünü bildirmesiyle Euro Bölgesi’nde imalat sanayinin üretimi dalgalı sularda olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Daha düşük enerji maliyetleri ve iyileşen tedarik zincirleriyle üreticilerin üretim maliyetlerinin Temmuz 2020’den bu yana ilk kez düştüğünü belirten Williamson, “Bu düşük maliyetler, satış fiyatlarındaki daha yavaş artışları desteklerken, bu da tüketici fiyatlarının düşmesine yardımcı oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Euro Bölgesi’nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tarihindeki en agresif para politikası sıkılaştırmasına rağmen martta enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 6,9 seviyesinde belirlendi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor. (AA)

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