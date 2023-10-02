Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı ağustosta geriledi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 6,4 seviyesine inerken, AB'de temmuz ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustosta yüzde 5,9 oldu.

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Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 6,4 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB’de temmuz ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta yüzde 5,9 oldu.

Euro Bölgesi’nde de temmuzda yüzde 6,5 olan işsizlik oranı da ağustosta yüzde 6,4’e geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Euro Bölgesi’nde yüzde 6,7, AB’de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

AB uyumlu verilerde işsizlik oranı, ağustosta İspanya’da yüzde 11,5, Yunanistan’da yüzde 10,9, İsveç ve Estonya’da yüzde 7,6, İtalya ve Fransa’da yüzde 7,3 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK

AB’de işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 837 bin olurken, bunun 10 milyon 856 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı.

Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB’de 2 milyon 687 bin, Euro Bölgesi’nde 2 milyon 194 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 14 ve Euro Bölgesi’nde yüzde 13,8 olarak ölçüldü. (AA)

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