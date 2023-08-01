Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı haziranda sabit kaldı

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı haziran ayında yüzde 6,4 seviyesinde sabit kaldı. AB'de işsiz sayısı haziranda 12 milyon 802 bin olurken, bunun 10 milyon 814 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

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Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, haziran ayında değişmeyerek yüzde 6,4 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin haziran ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB’de mayıs ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, haziranda sabit kaldı. Euro Bölgesi’nde de mayısta yüzde 6,4 olan işsizlik oranı haziranda değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın haziran ayında Euro Bölgesi’nde yüzde 6,7, AB’de ise yüzde 6,1 olarak tepsit edilmişti.

AB uyumlu verilerde işsizlik oranı, haziranda İspanya’da yüzde 11,7, Yunanistan’da 11,1, İsveç’te 7,5, İtalya’da 7,4, Fransa’da 7,1 ve Almanya’da yüzde 3 oldu.

AB’de işsiz sayısı haziranda 12 milyon 802 bin olurken, bunun 10 milyon 814 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı.

Haziranda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB’de 2 milyon 739 bin, Euro Bölgesi’nde 2 milyon 204 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 14,1, Euro Bölgesi’nde yüzde 13,8 olarak ölçüldü.

ALMANYA’DA İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Almanya Federal İş Ajansı, işsizlik oranına ilişkin temmuz ayı verilerini yayımladı. Buna göre, Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 4 bin azalarak 2 milyon 604 bin oldu.

Ülkede haziranda yüzde 5,7 seviyesindeki mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı temmuzda yüzde 5,6 seviyesine indi. (AA)

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