Abone Ol

Euro Bölgesi’nde perakende satışlar beklentilerin altında

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükselse de tahminlerin altında kaldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar beklentilerin altında

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB’de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 düştü.

Euro Bölgesi’nde de perakende satışlar ocakta aralık ayına göre yüzde 0,3 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,3 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Perakende satışların ocakta aylık yüzde 1 yükselmesi, yıllık bazda ise yüzde 1,8 gerileyeceği tahmin ediliyordu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ AVUSTURYA’DA

AB ülkeleri arasında ocakta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 9,8 ile Avusturya’da, yüzde 1,4 ile Slovakya’da ve yüzde 0,6 ile Macaristan’da görüldü. En fazla artış ise yüzde 4,9 ile Hollanda’da, yüzde 4,6 ile Lüksemburg’da ve yüzde 4,1 ile Slovenya’da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Belçika’da yüzde 8,9, Almanya’da yüzde 6,8, Danimarka ve İsveç’te yüzde 5,8 geriledi. Slovenya’da yüzde 18,5, Romanya’da yüzde 5,8 ve Malta’da yüzde 5,7 arttı. (AA)

ECB Başkanı Lagarde'dan net faiz mesajıİlginizi ÇekebilirECB Başkanı Lagarde'dan net faiz mesajı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Almanya Avrupa Avrupa Birliği Avusturya Belçika Danimarka Euro euro bölgesi Hollanda İsveç Lüksemburg Macaristan Malta Romanya Slovakya Slovenya
X Reklam