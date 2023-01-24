Euro Bölgesi’nde PMI sürprizi

Euro Bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen, imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında 50,2 ile beklentilerin üzerinde açıklanarak, hazirandan bu yana ilk kez büyümeye işaret etti.

Euro Bölgesi bileşik PMI verisi, ekonomik gerilemenin korkulduğu kadar ciddi olmayabileceği ve Euro Bölgesi’nin resesyondan kurtulabileceğine dair işaretleri kuvvetlendirdi.

Geçen ay nihai veri 49,3 seviyesinde açıklanmıştı. Ekonomistler bileşik PMI’ın ocakta 49,8 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. Hizmetler sektörü alt endeksi Ocak ayında 50,7 ile 50,2 seviyesindeki beklentilerin üzerinde açıklandı.

İmalat PMI ise Ocak ayında 48,8 ile 48,5 seviyesindeki beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu veride 50 puanın üstü büyümeye, altıysa küçülmeye işaret ediyor. (REUTERS)