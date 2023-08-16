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Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi haziranda arttı

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

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Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi haziranda arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,5 yükselirken, Haziran 2022’ye göre ise yüzde 1,2 azaldı.

AB’de de sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 geriledi.

Haziranda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 13,1 ile İrlanda’da, yüzde 6,3 ile Danimarka'da ve yüzde 3,2 ile Litvanya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 5,3 ile İsveç'te yüzde 3,3 ile Finlandiya ve Malta'da ve yüzde 3 ile de Belçika'da tespit edildi.

​​​​​​​Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 12,3 ile Danimarka'da, yüzde 8,3 ile İrlanda'da ve yüzde 3,6 ile Slovakya'da artarken, Estonya'da yüzde 12,7, Bulgaristan'da yüzde 9,3, Belçika'da yüzde 7,6 geriledi. (AA)

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