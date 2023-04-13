Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi şubatta yükseldi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,5, şubat 2022'ye göre de yüzde 2 artış gösterdi.

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Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,5, şubat 2022’ye göre de yüzde 2 artış gösterdi.

AB’de sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,1 yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ BELÇİKA’DA

Şubatta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,1 ile Belçika’da, yüzde 4,9 ile Lüksemburg’da ve yüzde 4,8 ile Yunanistan’da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 3,6 ile Slovenya’da, yüzde 2,3 ile Finlandiya’da ve yüzde 2 ile Portekiz’de tespit edildi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 25,3 ile İrlanda’da, yüzde 17,1 ile Malta’da, yüzde 15,7 ile Danimarka’da artarken, Estonya’da yüzde 7,4, Litvanya’da yüzde 6,9, Slovakya ve Romanya’da yüzde 4,7 geriledi. (AA)

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