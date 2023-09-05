Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları temmuzda düştü

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 geriledi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin temmuz ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB’de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, 2022’nin temmuz ayına göre yüzde 6,6 azaldı.

Euro Bölgesi’nde ise ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda da yüzde 7,6 düştü.

Piyasa beklentileri Euro Bölgesi’nde ÜFE’nin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 7,6 azalacağı yönündeydi.

Böylece, Euro Bölgesi’nde ÜFE aylıkta beklentilere yakın, yıllıkta ise uyumlu seviyede gerçekleşti.

EN FAZLA İRLANDA’DA YÜKSELDİ

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda yıllık bazda en fazla yüzde 39,5 ile İrlanda’da, yüzde 18,1 ile Bulgaristan’da ve yüzde 13,8 ile İtalya’da geriledi.

Yıllık ÜFE, Macaristan’da yüzde 18,8, Slovakya’da yüzde 17,8 ve Slovenya’da yüzde 6,8 arttı.

Aylık bazda ise ÜFE İrlanda’da yüzde 8,1, Hollanda’da yüzde 2,6 ve İsveç’te yüzde 1,8 azalırken, Letonya’da yüzde 2,2, Slovakya’da yüzde 1,7 ve Hırvatistan’da yüzde 1,3 yükseldi. (AA)