Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni nisanda yükseldi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, nisanda kışın enerji darboğazlarının olmamasının ardından artarak beklentilerin üstünde kaldı.

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Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt’ta bulunan Sentix, nisan ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, martta eksi 11,1 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2,4 puanlık artışla eksi 8,7'ye yükseldi.

13 ayın en yüksek seviyesine yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 9,9’a yükselmesi yönündeydi.

‘SONBAHARDA KORKULANDAN DAHA İYİ ATLATILDI’

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 13 puanda sabit kaldı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 9,3 puandan eksi 4,3 puana çıkarak, art arda yükselişini altıncı aya taşıdı.

Sentix açıklamasında, “Hiç şüphe yok ki Euro bölgesi ekonomisi kış aylarını pek çok kişinin sonbaharda korktuğundan daha iyi atlattı” denilerek, ıIlıman geçen kışın ve enerji tasarrufunun kıtada enerji darboğazının önlenmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Nisan'da 1.300 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi. (AA)

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