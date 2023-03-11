Evlilik izni kaç gün? Memur ve işçi evlilik izni…

Çalışanların kısıtlı olan yıllık izinlerine ek olarak özel durumları barından izinler de veriliyor; bunlardan biri de evlilik izni. Hem işçiler için hem de devlet memurları için evlilik izni gün sayısı farklılık gösteriyor. Memurlar için evlilik izni 7 gün, işçiler için ise 3 gündür.

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Evlenmek üzere planlar yapan çiftlerin çalıştıkları kurumdan nasıl ve ne kadar izin alacakları sıklıkla merak edilen konulardan biri. Evlenme hazırlıkları yapan eş adaylarının internet üzerinde aramakta olduğu evlilik izni hem memurlar hem de işçiler için büyük önem arz eder. Peki, evlilik izni kaç gündür? İşte tüm detayların yer aldığı haberimiz…

EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Evlilik izinleri memurlar ve işçiler için değişiklik göstermektedir. Devlet memurları için evlilik izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre düzenlenmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104.maddesinde evlilik izni “Mazeret İzni” başlığı altında toplanmıştır. Buna göre “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. …” şeklinde düzenlenmiştir. Kanunlarca açık ve net bir şekilde belirlenen bu izin süresi 7 gündür.

Memurlarda durum böyleyken, işçilerde ise 4857 Sayılı İş Kanunu maddesiyle belirlenmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Ek Madde 2’de “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kanunlarca belirlenen evlilik izni anlayacağınız gibi işçilerin evlilik izinleri ise 3 gündür. Ancak işçilerin evlilik izinleri iş sözleşmelerinde düzenlenebilir ve artırılabilir.

EVLİLİK İZNİ NE ZAMAN KULLANILIR?

Evlilik izni önceden kullanılamaz. Evlilik izni kullanımında nikâh töreni için gün alınması, nikâh tarihi, nikâh davetiyesinde belirtilen gün veya düğün tarihi dikkate alınarak izin süresi başlatılabilmektedir. Evlilik izni evliliğin gerçekleştiği süreçte de kullanılabilir, evlilik sonrasında da kullanılabilmektedir. Çalışan her evlilik için bu hakkını kullanabilir. Yani birden fazla evlilik yapan çalışan her evliliği için ayrı ayrı evlilik izninden yararlanabilir. İşverenlerin, aynı kişiye ikinci kez bu izni kullandırmamak gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Evlilik izni kullanan çalışanların maaşları aynen ödenmektedir.

Kanunun izin süreleriyle ilgili tanımında süre “gün” olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla “iş günü” olarak belirtilmediği için bu izinler haftasonu ya da resmi tatil günlerine de gelse izinden sayılmaktadır.