Evlilik kredisi şartları belli oldu mu, ne kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından evlilik hazırlığı yapan çiftleri ilgilendiren hazırlık açıklandı. Seçim vaatleri arasında da yer alan evlilik kredisi hakkında konuşan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyurdu.

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Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi hakkında aylar sonra Erdoğan’dan açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyurdu.

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada evlilik kredisi hakkında konuştu;

“Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.”

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi şu şekilde beyannamesinde “Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceği” şekilde yer aldı.