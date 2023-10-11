Exxon, rakibi Pioneer’i yaklaşık 59,5 milyar dolara satın alacak

ABD'li petrol ve doğalgaz üreticisi Exxon Mobil, rakibi Pioneer Natural Resources'ı 59,5 milyar dolara satın almak için anlaştı. Bu anlaşma, Exxon'un 1998'den bu yanaki en büyük satın almasını olacak.a

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ABD’li petrol ve doğalgaz üreticisi Exxon Mobil, rakibi Pioneer Natural Resources’ı 59,5 milyar dolar değerinde hisse senedi karşılığında satın almak için anlaştı.

Exxon böylece ABD’nin en büyük petrol sahasındaki en büyük üretici olacak ve on yıllık düşük maliyetli üretimi güvence altına alacak.

Bu anlaşma, bu yıl herhangi bir şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük satın alma olmanın yanı sıra Exxon’un 1998’de 81 milyar dolar karşılığında Mobil Oil’i satın almasından bu yanaki en büyük satın alması olacak.

HİSSELERİ YÜZDE 1,1 YÜKSELDİ

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre Exxon, Pioneer için hisse başına 253 dolar teklif etti.

Dün 237.41 dolardan kapanan Pioneer hisseleri, borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 1,1 artışla 239.98 dolara yükseldi. Exxon hisseleri yatay seyretti.

Exxon son iki yılda maliyetleri düşürerek, onlarca varlığını satarak ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yarattığı yüksek enerji fiyatlarından faydalanarak kendisini büyük zararlardan ve devasa borçlardan kurtardı.

Anlaşma, ABD’nin en büyük petrol şirketlerinden dördünün, Permian Basin petrol sahasının büyük bir kısmının ve kapsamlı petrol sahası altyapısının kontrolünü elinde tutumasını sağlayacak. (REUTERS)

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