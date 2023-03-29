EYT başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? EYT başvuru sonuçları belli oldu mu?

EYT ile 4.8 milyon kişi, borçlanma hakkı ile birlikte ise toplam yaklaşık 5 milyon kişi emekli olabilecek. EYT başvuru sonucu ilk başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. EYT ilk maaşı ise başvuru dilekçesinin verilip, başvuru sonucunun belli olmasının ardından, sonraki ay başında ödenecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin yararlanacağı EYT düzenlemesi ile Nisanda emekli aylığı bağlanıp ödeme yapılacak yüzbinlerce emekli başvuru sonucu için bekliyor. EYT emeklilik başvurusu e Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek başvuru yapılarak maaş bağlatılabilecek.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

EYT başvurusu gerçekleştiren vatandaşları sonuçları genellikle başvurunun ardından 15 gün içerisinde açıklanabiliyor. Fakat EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

EYT’de ilk maaşlar başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren ödenecek.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EYT başvuru sonuçları için sorgulama e Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK’ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi EYT’lilerin emeklilik koşulları neler olacak?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT’liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK’lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

SGK'ya gitmeden, e-devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. e-Devlet üzerinden izlenecek yol ise şöyle;

*e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

*Gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak ve tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

*SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’, Bağ-Kur kapsamında ise ‘4B Bağ_Kur’ seçilecek. Bundan sonraki adımda da altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

*TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak ve diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

*‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da ‘evet' ya da ‘hayır' cevabı verilecek. Sonraki ‘ileri' butonuna basılacak ve ‘başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK’ye gönderilmiş olacak.