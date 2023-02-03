EYT emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için EYT düzenlemesi geçerli olacak. EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişi emekli olma hakkına kavuşuyor. Emekli olacak olan vatandaşlar evlerinde dahi çıkmadan, e-Devlet aracılığıyla EYT emeklilik başvurusu gerçekleştirebilecek.

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8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinden faydalanacak. EYT düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından şartları sağlayan milyonlarca vatandaşlar e Devlet üzerinden EYT emeklilik başvurusu gerçekleştirebiliyor. SGK tarafından paylaşılan video ile e-Devlet üzerinden yapılacak emeklilik başvurusu adımları açıklandı.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

SGK'ya gitmeden, e-devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. e-Devlet üzerinden izlenecek yol ise şöyle;

*e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

*Gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak ve tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

*SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’, Bağ-Kur kapsamında ise ‘4B Bağ_Kur’ seçilecek. Bundan sonraki adımda da altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

*TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak ve diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

*‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da ‘evet' ya da ‘hayır' cevabı verilecek. Sonraki ‘ileri' butonuna basılacak ve ‘başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK’ye gönderilmiş olacak.