EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT maaşı yatacağı tarih belli oldu…

Sigorta girişleri 1999 yılı Eylül ayından önce olanların yararlanabileceği EYT ile yaklaşık 5 milyon kişi olması beklenirken, vatandaşlar ilk maaş ne zaman yatacak merak ediyor. Mart ayı içerisinde başvuruların e-Devlet üzerinden başlayacağı EYT için ilk maaş Nisan ayında yatırılacak.

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9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan, asgari prim ödeme süresini doldurmuş kişilerin yaş şartına takılmadan emekli olup emekli maaşı almalarını sağlayan düzenleme olan EYT düzenlemesi meclisten geçti. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak, EYT ilk maaş nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı.

EYT BAŞVURUSU MART AYINDA OLACAK

Bakan Bilgin, “İlk maaşlar nisanda mı olacak?” sorusu üzerine, “Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur” dedi.

Bilgin, bütçeye getireceği ek yük ve deprem nedeniyle bir aksama olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de “Yok, onların hepsi planlandı, orada bir sorun yok, öyle bir sorunumuz yok” ifadelerini kullandı. (DHA)

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi EYT'lilerin emeklilik koşulları neler olacak?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).