EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT meclisten geçti mi?

9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan, asgari prim ödeme süresini doldurmuş kişilerin yaş şartına takılmadan emekli olup emekli maaşı almalarını sağlayan düzenleme olan EYT ile 4.8 milyon kişi, borçlanma hakkı ile birlikte ise toplam yaklaşık 5 milyon kişi yasadan yararlanabilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak, EYT ilk maaş nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

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Seçim döneminin etkisiyle AKP'nin çalışmalarını yürüttüğü EYT düzenlemesi meclisten geçti. Teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sora yürürlüğe girecek ve başvurular alınacak. Halihazırda 4.8 milyon kişi, borçlanma hakkı ile birlikte ise toplam yaklaşık 5 milyon kişi yasadan etkilenecek. Etki analizine göre, düzenlemede 2.25 milyon kişi hemen ya da 2023 içinde emekli olabilecek. Düzenlemenin ilk yıl için bütçeye maliyeti ise 194 milyar TL olarak öngörülüyor.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ilk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

EYT’LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e-Devlet’te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.

Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci günün­den geçerli olarak ödenecek.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi EYT’lilerin emeklilik koşulları neler olacak?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT’liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK’lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK OLABİLECEK Mİ?

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olan ve sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999-8 Mart 2001 tarihi arasında olanlar 18 aylık askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihi borçlandıkları süre kadar geriye çekilecek. Sadece sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde borçlanmaları yeterli bulunuyor.

ASKERİ BORÇLANMA YAPILABİLECEK Mİ?

İlk sigortalı olduğu tarihten önce askere gidenler askerlik borçlanması yaparak, ilk sigortalı olduğu tarihi öne çekebilirler. Böylece EYT’den yararlanma tarihi de öne gelmiş olur.

Askerlik ve doğum borçlanması ile yurt dışı borçlanmalar için ödenen primler güncel asgari ücret üzerinden hesaplandığı için hizmet borçlanması dilekçesini 31 Aralık 2022 tarihine kadar verenler bu yılki asgari ücret üzerinden, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra dilekçe verenler ise yüzde 54.66 oranında zamlanan yeni asgari ücret üzerinden prim ödeyecekler.