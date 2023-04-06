EYT maaş ödemesi başladı! EYT maaş fark ödemesi yattı mı?

9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan, asgari prim ödeme süresini doldurmuş, başvuruda bulunan kişilere EYT maaş ödemesi yatmaya başladı. EYT maaş fark ödemesi, mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli olduğu sayıldığı için SSK'dan emekli olanlar maaş farklarını 1 Nisan-17 Nisan, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki maaş farklarını birikmiş olarak alacak.

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EYT ile 4.8 milyon kişi, borçlanma hakkı ile birlikte ise toplam yaklaşık 5 milyon kişi emekli olabilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilk maaşlar ödenmeye başlandı.

EYT MAAŞ ÖDEMESİ BAŞLADI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlara maaş ödemeleri başladı.

MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan’dan itibaren emekli sayılıyor.

Buna göre; EYT kapsamında SSK’dan emekli olanlar maaş farklarını 1 Nisan-17 Nisan, Bağ-Kur’lular ise 25 Nisan’a kadarki maaş farklarını birikmiş olarak alacaklar.

Maaş farkı ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla bankalara başvurarak maaş farklarını alabilecekler.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi EYT’lilerin emeklilik koşulları neler olacak?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT’liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK’lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EYT başvuru sonuçları için sorgulama e Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK’ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.